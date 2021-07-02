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Глава МИД Греции посетит Украину

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Пятница 02 июля 2021 16:08
Глава МИД Греции посетит Украину Фото: министр иностранных дел Греции Никос Дендиас (facebook.com/dendiasnikos)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас посетит Украину с рабочим визитом. Его визит запланирован на понедельник, 5 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Во время визита Дендиас встретится с главой внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой. Они проведут переговоры, в ходе которых обсудят увеличение объемов торговли и инвестиций, поддержку интеграции Украины в ЕС и НАТО, упрощение условий поездок граждан.

"Министры отдельно обсудят безопасность в зоне российско-украинского вооруженного конфликта, вблизи украинских границ и в регионе Черного моря", - говорится в сообщении.

Также глава МИД Греции выступит на форуме "Украина 30. Международная политика" и совершит поездку в Одессу, где ознакомится с экономическим потенциалом Одесской области.

Также в понедельник Кулеба и Дендиас проведут совместную пресс-конференцию.

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