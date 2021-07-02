Глава МИД Греции посетит Украину

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас посетит Украину с рабочим визитом. Его визит запланирован на понедельник, 5 июля.

Во время визита Дендиас встретится с главой внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой. Они проведут переговоры, в ходе которых обсудят увеличение объемов торговли и инвестиций, поддержку интеграции Украины в ЕС и НАТО, упрощение условий поездок граждан.

"Министры отдельно обсудят безопасность в зоне российско-украинского вооруженного конфликта, вблизи украинских границ и в регионе Черного моря", - говорится в сообщении.

Также глава МИД Греции выступит на форуме "Украина 30. Международная политика" и совершит поездку в Одессу, где ознакомится с экономическим потенциалом Одесской области.

Также в понедельник Кулеба и Дендиас проведут совместную пресс-конференцию.