Глава МАГАТЕ про обстріли ЗАЕС: складно визначити зсередини, хто це робить
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі уникнув відповіді на питання про те, хто обстрілює Запорізьку АЕС. Він заявив, що експертам зсередини станції важко визначити це.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Гроссі CNN.
"Нам дуже важко визначити зсередини станції, хто це робить. До речі, наша головна мета - це припинити, а не втручатися в гру з визначенням авторства", - заявив він.
При цьому Гроссі додав, що продовжує вести переговори про створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Він нагадав, що у вівторок, 22 листопада, провів зустріч з очільником МЗС України Дмитром Кулебою, а вчора зустрівся з російською стороною у Туреччині.
"Я вірю, що ми рухаємося вперед, і сподіваюся, що такі травматичні епізоди, як минулими вихідними (обстріл ЗАЕС 20 листопада, - ред.), можуть парадоксально допомогти нам рухатися вперед у тому сенсі, що люди повинні усвідомити, що ми не можемо продовжувати розраховувати на удачу, щоб уникнути ядерної аварії", - сказав глава МАГАТЕ.
Раніше ми повідомляли, що Рафаель Гроссі провів переговори з генеральним директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим у Стамбулі.
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