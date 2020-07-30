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Глава Киевоблсовета сложил полномочия

Киев, Четверг 30 июля 2020 17:46
Глава Киевоблсовета сложил полномочия
Фото: Николай Стариченко (facebook.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Стариченко пообещал не участвовать в местных выборах

Глава Киевского областного совета Николай Стариченко сложил полномочия. По его словам, это связано с рядом инсинуаций и "грязных" технологий, которые начались накануне избирательной кампании.

Об этом говорится в заявлении Стариченко на сайте Киевского облсовета.

Он подчеркнул, что не планирует участвовать в местных выборах в этом году.

"Я решил сложить полномочия председателя и депутата Киевского областного совета", - написал Стариченко.

Отметим, Николай Стариченко был избран в Киевский областной совет в 2015 году под первым номером "Радикальной партии". Днями 12 депутатов Киевского облсовета, среди которых и Стариченко, создали депутатскую группу "За демократические инициативы президента Украины Владимира Зеленского". После этого глава "Радикальной партии" Олег Ляшко назвал в Facebook Стариченко предателем.

В свою очередь сам Стариченко заявил, что создание такой группы не означает переход его или депутатского корпуса в ряды политической партии "Слуга народа".

Напомним, местные выборы в Украине пройдут 25 октября.

Ранее РБК-Украина писало, что в Центральной избирательной комиссии определили ряд проблем, связанных с организацией избирательного процесса.

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