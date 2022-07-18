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Глава Еврокомиссия отправилась в Азербайджан в поисках альтернативы российскому газу

Новина українською →
Баку, Понедельник 18 июля 2022 00:49
Глава Еврокомиссия отправилась в Азербайджан в поисках альтернативы российскому газу Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон в понедельник посетят Баку, где обсудят с властями Азербайджана поставки местного газа в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Как ожидается, по итогам переговоров будет заключена сделка, направленная на снижение зависимости Евросоюза от российских энергоносителей и сокращение ожидаемой нехватки газа будущей зимой.

Сейчас топливо, добываемое на шельфе Каспийского моря, поступает в Европу через Южный газовый коридор.

Стороны обсудят вопросы стратегического партнерства ЕС и Азербайджана в области энергетики с целью повышения его роли в диверсификации поставок природного газа в страны Европы.

В 2021 году из России в ЕС было перекачано 155 миллиардов кубометров газа, что составляет 40% от его общего потребления. В Брюсселе рассчитывают, что смогут получать через Южный газовый коридор ежегодно не менее 20 миллиардов кубометров топлива к 2027 году и называют Азербайджан надёжным партнером.

Ранее Азербайджан заявил, что имеет достаточно запасов газа для поставок в Европу и при необходимости он может увеличить поставки газа для соседних стран.

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