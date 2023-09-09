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Глава Єврокомісії сподівається, що Китай відіграє позитивну роль у досягненні миру в Україні

Субота 09 вересня 2023 19:29
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Глава Єврокомісії сподівається, що Китай відіграє позитивну роль у досягненні миру в Україні Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та премʼєр Китаю Лі Цян (Twitter)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз розглядає Китай як важливого партнера у вирішенні глобальних проблем. При цьому ЄС сподівається, що Пекін зможе відігравати позитивну роль у досягненні миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Єврокомісії у Twitter.

Урсула фон дер Ляйєн на полях саміту G-20 в Нью-Делі повела зустріч з прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном.

"Відвертий обмін з прем’єр-міністром. Китай має ключову роль у спільних зусиллях з пошуку рішень для глобальних проблем. Розвиток, кліматичні зміни, глобальний вплив російської війни в Україні. Коли йдеться про цю війну, ми сподіваємося, що Китай зможе відігравати позитивну роль в досягненні справедливого та тривалого миру в Україні", - написала вона.

Саміт G20

Саміт "Великої двадцятки" проходить 9 і 10 вересня у Нью-Делі.

Україна не увійшла до списку запрошених на саміт "Великої двадцятки" країн. Організатори пояснили це тим, що такий формат нібито не створено для обговорення проблем безпеки.

Крім того, на саміті не буде і російського диктатора Володимира Путіна. Замість нього РФ представлятиме голова російського МЗС Сергій Лавров.

Відсутністю голови Китаю Сі Цзіньпіна та Путіна, за даними Bloomberg, скористається ЄС - щоб активізувати свою роботу з країнами так званого Глобального Півдня через зустрічі на високому рівні з африканськими лідерами.

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