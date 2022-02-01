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Гетманцев: налоговая перевыполнила январский план по поступлениям на 4,4 млрд гривен

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Киев, Вторник 01 февраля 2022 09:32
Гетманцев: налоговая перевыполнила январский план по поступлениям на 4,4 млрд гривен Фото: Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Государственная налоговая служба Украины выполнила план января 2022 года на 111,3%, дополнительно собрав в государственный бюджет 4,4 млрд грн.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев в Telegram.

Глава налогового комитета парламента проинформировал также, что по итогам прошлого года план по поступлениям от налогов в Государственный бюджет Украины перевыполнен на 10 млрд грн или на 30%.

"Редкий год, когда план выполнялся. Год к году мы перевыполнили бюджет на 10 млрд грн или на 30%", - сообщил Гетьманцев.

Нардеп считает, что этих показателей удалось достичь прежде всего благодаря отказу работников налоговой службы от старых коррумпированных схем и построению прозрачной коммуникации с бизнесом.

"Спасибо, во-первых, бизнесу, во-вторых - команде налоговой службы за отказ от старых неприемлемых практик по уклонению и принятию новых, прозрачных правил работы, которые позволили всем нам не только предоставить государству дополнительные средства, но и честно смотреть друг другу в глаза", - подчеркнул Даниил Гетьманцев.

Он предупредил также, что в новых реалиях нет места тем, кто пытается работать по старым схемам.

"А тем, кто в новые реалии постарался вмонтировать старые схемы, в нашей команде нет места. И соответствующие кадровые решения уже приняты", - резюмировал председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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Даниил Гетманцев Государственная налоговая администрация Украины
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