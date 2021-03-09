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Германия является главной целью дезинформации России, - доклад ЕС

Новина українською → Берлин, Вторник 09 марта 2021 05:49
Германия является главной целью дезинформации России, - доклад ЕС Фото: флаг Германии (pexels)
Автор: Артур Родивилов

Германия наиболее часто в сравнении с другими странами ЕС становилась объектом российских кампаний дезинформации. С конца 2015 года зафиксированы свыше 700 подобных случаев.

Это следует из отчета, обнародованного Европейской службой внешних связей (EEAS), передает DW.

По оценке EEAS, речь идет о кампаниях на политическом уровне, а также в прокремлевских средствах массовой информации.

В то же время применительно к Франции речь идет о порядке 300 случаев, к Италии - о 170, к Испании - о свыше 40. В основу анализа были положены публикации из открытого доступа и высказывания политиков.

"Кремль создает ментальный образ Германии, в которой лишь несколько разумных голосов вплетаются в хор иррациональной "русофобии", - пишут авторы доклада.

При этом они, в частности, ссылаются на освещение ситуации с проживающими в Берлине выходцами из России - Юлией и Евгением Зайберт, - у которых, по словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, изъяли троих детей. Сделано это было в интересах благополучия малолетних.

Между тем, как следует из доклада EEAS, данный случай был использован прокремлевскими СМИ и политиками, чтобы обвинить германские власти в систематическом давлении на выходцев из РФ в Германии.

Как сообщало РБК-Украина, издание The Wall Street Journal сообщило о том, что американские чиновники подозревают, что Россия провела кампанию по дезинформации касательно западных вакцин против коронавируса. Некоторые сайты распространяли выдуманные новости касательно препарата Pfizer.

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