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Германия хочет закрыть границы ЕС для британцев из-за мутации коронавируса

Берлин, Воскресенье 20 декабря 2020 17:16
Германия хочет закрыть границы ЕС для британцев из-за мутации коронавируса
Фото: Ангела Меркель (flickr com dirkvorderstrasse)
Автор: Роман Тверденко

Германия инициирует закрытие границ Евросоюза для граждан Великобритании. Это связано с выявлением случаев распространения мутированного типа коронавируса.

Об этом сообщает Bild.

Глава немецкого правительства начала обсуждение вопроса с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы сформировать решение, которое будет принято всеми членами Евросоюза.

Источники издания уверены, что общий запрет для въезда британцев в ЕС будет утвержден. В правительстве Германии уверены в необходимости именно такого запрета, поскольку в ином случае внутри Евросоюза будут большие возможности распространения нового типа коронавируса.

Пока немецкое правительство уже согласовало закрытие авиасообщения с Британией с полуночи 21 декабря и до 6 января. Вероятно, в рамках ужесточений в ближайшее время будет запрет на железнодорожное сообщение и паромы.

Сегодня сообщалось, что уже решили остановить авиасообщение с Великобританией Австрия, Нидерланды, Бельгия и Италия.

Напомним, с сегодняшнего дня в Лондоне и в двух графствах на юго-востоке Англии - Эссексе и Кенте действует четвертый уровень карантина.

Ограничения, введенные в регионах Британии, связаны с увеличением заболеваемости COVID-19, а также новым типом коронавируса, который распространяется быстрее. Он распространяется на 70% быстрее и пока неизвестно, как с ним справляется вакцина Pfizer, которой уже вакцинируют в Британии и некоторых других странах мира.

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