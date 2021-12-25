ru ua
Сб, 25 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Германии заявили о росте прошений об убежище за год

Новина українською →
Берлин, Суббота 25 декабря 2021 04:09
В Германии заявили о росте прошений об убежище за год Фото: число прошений об убежище в Германии выросло за год на треть (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Германии ощутимо возросло количество ходатайств о предоставлении политического убежища. За первые девять месяцев текущего года было подано 100 240 таких прошений - на 33 процента больше, чем за аналогичный период 2020.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

На долю ФРГ пришлось 28,4 процента первичных ходатайств, поданных на территории Европейского cоюза, то есть больше, чем на любую другую страну в составе ЕС. В 2020-м этот показатель составил менее одной четверти - 24,3 процента.

В Евросоюзе в целом количество ходатайств об убежище за 9 месяцев 2021 года выросло на 15 процентов - до 355 955.

Помимо ФРГ, просители убежища часто стремятся во Францию (73 255 заявки, рост на 20 процентов), Испанию (39 755 заявок, 11-процентный рост) и Италию (28 645 заявок, рост на 8 процентов). Для сравнения: в Венгрии за три квартала были поданы лишь 30 первичных ходатайств.

Чаще других убежище в ЕС просят беженцы из Афганистана, контроль над которым в уходящем году установило радикальное исламистское движение "Талибан", а также Сирии, более 10 лет охваченной гражданской войной. На долю граждан этих двух государств пришлась треть всех ходатайств об убежище в Евросоюзе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Миграционный кризис
NEWS
Россия продолжает стягивать войска к Украине. Опубликованы фото со спутника
Россия продолжает стягивать войска к Украине. Опубликованы фото со спутника
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад