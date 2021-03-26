В Германии ужесточили наказание за насилие над детьми: не менее года тюрьмы

Нововведения в закон по борьбе с сексуальным насилием над детьми был предложен Христианско-демократическим, Христианско-социальным союзами и Социал-демократической партией Германии. Они подразумевают, что теперь насилие над несовершеннолетними в стране всегда будет квалифицировано как преступление и наказываться лишением свободы на срок не менее одного года.

Кроме того власти страны ужесточили наказание за детскую порнографию. Полиция и прокуратура Германии получили более широкие полномочия в расследовании случаев сексуального насилия над детьми. Это позволит им пристально следить за телефонной связью и интернет-перепиской подозреваемых.

Также власти усилили позицию ребенка в семейном судопроизводстве. Теперь несовершеннолетним будет обязательно оказано юридическое сопровождение.

Обратить внимание на проблему детской порнографии властям Германии пришлось после того, как была вскрыта масштабная немецкоязычная онлайн-сеть педофилов, насчитывающая около 30 тысяч пользователей. Кроме того, по данным Европола, во время пандемии COVID-19 а существенно выросло количество преступлений на сексуальной почве, совершаемых в интернете в отношении детей.