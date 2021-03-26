ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Германии ужесточили наказание за насилие над детьми: не менее года тюрьмы

Новина українською → Германия, Пятница 26 марта 2021 07:02
В Германии ужесточили наказание за насилие над детьми: не менее года тюрьмы Фото: ребенок (Esther Moreno)
Автор: РБК-Украина

В Германии ужесточили наказание за сексуальное насилие над детьми. Соответствующий закон принял германский бундестаг 25 марта.

Об этом сообщает DW.

Нововведения в закон по борьбе с сексуальным насилием над детьми был предложен Христианско-демократическим, Христианско-социальным союзами и Социал-демократической партией Германии. Они подразумевают, что теперь насилие над несовершеннолетними в стране всегда будет квалифицировано как преступление и наказываться лишением свободы на срок не менее одного года.

Кроме того власти страны ужесточили наказание за детскую порнографию. Полиция и прокуратура Германии получили более широкие полномочия в расследовании случаев сексуального насилия над детьми. Это позволит им пристально следить за телефонной связью и интернет-перепиской подозреваемых.

Также власти усилили позицию ребенка в семейном судопроизводстве. Теперь несовершеннолетним будет обязательно оказано юридическое сопровождение.

Обратить внимание на проблему детской порнографии властям Германии пришлось после того, как была вскрыта масштабная немецкоязычная онлайн-сеть педофилов, насчитывающая около 30 тысяч пользователей. Кроме того, по данным Европола, во время пандемии COVID-19 а существенно выросло количество преступлений на сексуальной почве, совершаемых в интернете в отношении детей.

Напомним, в Украине ужесточили наказание за сексуальную эксплуатацию детей. Документ вводит особый механизм защиты детей, пострадавших от сексуального насилия, также будут наказывать и за порнографию.

Ранее сообщалось, что в Украине одобрили базу реестра педофилов. Эти данные будут храниться в Министерстве юстиции Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Германия преступления сексуальное насилие
NEWS
Китайский CoronaVac доставят в Украину уже сегодня: что известно о вакцине
Китайский CoronaVac доставят в Украину уже сегодня: что известно о вакцине
DAILY
План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда