В Германии установлен антирекорд суточной заболеваемости коронавирусом

Фото: официант в кафе в Германии (euronews.com)

В Германии на утро четверга зафиксировали 6 638 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый большой суточный прирост за все время пандемии в стране.

Об этом сообщает Институт Роберта Коха в ежедневном отчете.

Самым большим предыдущим показателем были 6294 случая за 28 марта. Всего в Германии уже зафиксировано более 341 тысячи случаев заражения коронавирусом, 9 710 человек умерли.

Ранее сообщалось, что в Германии ужесточают карантин на фоне роста заболеваемости COVID-19.

В регионах с высокими темпами распространения коронавируса - не менее 50 случаев заражения на 100 тысяч населения в течение недели - бары, рестораны и другие заведения общественного питания будут закрываться в 23:00, а количество участников частных вечеринок и встреч будет ограничиваться 10 лицами из максимум двух домохозяйств.

Также предполагется расширение масочного режима в регионах, где в течение недели фиксируется минимум 35 случаев заражения на 100 тысяч населения.

Напомним, за среду в Украине зафиксировали 5062 новых случая заражения коронавируса.