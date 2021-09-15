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В Германии в преддверии выборов на сервер ЦИК совершили хакерскую атаку

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Среда 15 сентября 2021 18:25
В Германии в преддверии выборов на сервер ЦИК совершили хакерскую атаку Фото: В Германии в преддверии выборов на сервер ЦИК совершили хакерскую атаку (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

В Германии на сервер главы федеральной избирательной комиссии Георга Тиля совершили хакерскую DDoS-атаку. Из-за работы хакеров временно была парализована работа сервера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

Инцидент произошел в конце августа. Из-за хакерской атаки временно сервер вышел из строя, и сайт bundeswahlleiter.de, где содержится информация о выборах и публикуются официальные результаты голосования, был недоступен.

"Проблема анализируется и продолжается разработка соответствующих технических концепций", - заявили в ЦИК.

При этом там добавили, что вся информация о выборах будет доступна общественности.

Основные IT-системы затронуты не были.

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