В Германии в преддверии выборов на сервер ЦИК совершили хакерскую атаку

В Германии на сервер главы федеральной избирательной комиссии Георга Тиля совершили хакерскую DDoS-атаку. Из-за работы хакеров временно была парализована работа сервера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider .

Инцидент произошел в конце августа. Из-за хакерской атаки временно сервер вышел из строя, и сайт bundeswahlleiter.de, где содержится информация о выборах и публикуются официальные результаты голосования, был недоступен.

"Проблема анализируется и продолжается разработка соответствующих технических концепций", - заявили в ЦИК.

При этом там добавили, что вся информация о выборах будет доступна общественности.

Основные IT-системы затронуты не были.