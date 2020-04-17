Герасимов: международные партнеры не доверяют нынешнему руководству Украины

Фото: Артур Герасимов (eurosolidarity.org)

Герасимов убежден, из-за этого МВФ не открывает новую кредитную программу для Украины

Международные партнеры Украины не доверяют нынешнему руководству, поэтому и требуют принятия так называемого "антиколомойского" закона, чтобы доказать свою независимость от олигархов. Об этом заявил сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов в эфире телеканала "1+1", передает РБК-Украина.

Герасимов убежден, именно из-за этого МВФ не открывает новую кредитную программу для Украины.

"Почему с МВФ так тяжело идут переговоры? Потому что именно к Зеленскому нет доверия в этом международном мире, был бы Порошенко - давно бы уже договорился", - отметил Герасимов.

Герасимов также добавил, что президент Владимир Зеленский получил власть в стране с запасом экономической прочности, но уже с осени 2019 года экономика пошла в пике, и эпидемия коронавируса лишь ухудшила ситуацию.

"В стране нет денег, нам нужно сотрудничество с международными финансовыми организациями. Если вы говорите, что сотрудничество с МВФ - это плохо, то тот факт, что 100 стран в мире обратились к МВФ - значит, что они все глупые? Ни один инвестор не зайдет в страну, если у нее нет сотрудничества с МВФ. И сейчас все просто: будет сотрудничество - не будет дефолта, не будет сотрудничества - будет дефолт", - резюмировал Герасимов.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада сможет принять во втором чтении закон о банковской деятельности, необходимый для кредитования МВФ, не раньше мая.

Напомним, Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №1043 "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины относительно противодействия злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры".