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Геращенко: команда Зеленского делает все, чтобы посадить Украину на "энергетическую иглу" России

Новости » Политика     27.11.2019 - 17:45
Геращенко: команда Зеленского делает все, чтобы посадить Украину на "энергетическую иглу" России
Фото: Ирина Геращенко (eurosolidarity.org)

Геращенко требует закрытого заседания комитета ВР по вопросам внешней политики относительно отношений с РФ

Заявления правительства о том, что мы возвращаемся к закупке российского газа, означают финансирование Украиной российской экономики и "Газпрома". Это то, от чего предыдущая власть отказалась еще в 2014 году, заявила народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко во время заседания комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, сообщает пресс-служба политсилы.

"Сегодня мы услышали заявление нового правительства о том, что Украина возвращается к закупкам российского газа. То есть украинская экономика своими деньгами будет субсидировать и финансировать российскую экономику и "Газпром". И эти деньги будут идти на войну против Украины. Они будут идти на убийство украинцев", - подчеркнула политик.

Геращенко заявила, что она вместе с народным депутатом Марией Ионовой требуют в ближайшее время провести закрытое заседание комитета, на котором должны быть рассмотрены вопросы взаимоотношений Украины с Российской Федерацией.

"Мы видим, что отношения Украины и России входят в новую стадию. Что у нас теперь торговля с Россией - это не война, а мир. Что у нас сегодня Украину сдают не военно, а экономически. Что наше правительство так называемых технократов делает ставку не на энергосбережение и собственную добычу газа, а на посадку на Украины "энергетическую иглу" и на субсидии", - подчеркнула парламентарий.

Народный депутат выразила возмущение, что при наличии таких острых вопросов профильный комитет Верховной рады не рассматривает их во время своих заседаний.

"В профильном комитете все хорошо. Все занимаются чем угодно, обсуждается что угодно, только не энергетические вызовы, не вызовы предстоящей встречи нормандского формата", - добавила она.

"Такой вялой позиции по внешней политике не было ни в одной Верховной раде", - резюмировала Ирина Геращенко.

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Новости Украины Ирина ГеращенкогазЕвропейская солидарность
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