В Генштабі ЗСУ дали важливі поради з кібербезпеки
Фото: українцям дали поради щодо кібербезпеки програмного забезпечення (Getty Images)
Більшість українців, користуючись персональним комп'ютером чи ноутбуком, переживають, щоб не "підхопити" вірус. Але турбуватися треба не лише про це.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Так, неабияку роль грає і програмне забезпечення вашого ПК, яке також має бути безпечним. Щоб воно не працювало проти вас, варто дотримуватися певного переліку правил. А саме:
- завантажуйте ліцензійне програмне забезпечення та застосунки лише з офіційних магазинів чи вебсайтів розробника;
- вчасно оновлюйте операційну систему та антивірусне програмне забезпечення;
- регулярно скануйте ваші пристрої за допомогою антивірусу на наявність вірусів та шкідливих програм;
- використовуйте вбудований в операційну систему фаєрвол; фаєрвол - це своєрідний "захисний бар'єр", який блокує небезпечний контент і шкідливе з'єднання, щоб запобігти проникненню вірусів та інших шкідливих програм на пристрій;
- встановлюйте складні та унікальні паролі на ваші пристрої;
- будьте обережні зі спливаючими вікнами-сповіщеннями, які можна побачити на різних сайтах і сервісах, приклад такого вікна – "Підписатися на сповіщення сайту". Перед тим, як підписатися на отримання будь-яких сповіщень, звертайте увагу на те, які доступи ви надаєте;
- будьте обережними з посиланнями, файлами, які відкриваєте та сайтами, на які переходите;
- перевіряйте мобільні додатки перед їх завантаженням.
Безпека дітей в інтернеті
У сучасному світі комп'ютерні віруси та онлайн-шахраї - це не єдина небезпека, яка чекає на підлітків в інтернеті.
Також діти можуть зустріти так звані челенджі, які спонукають до агресивної поведінки.
Докладніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
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