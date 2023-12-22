У Генштабі Естонії оцінили наслідки можливого захоплення Авдіївки окупантами

Захоплення Авдіївки в Донецькій області російськими військами можливе, але це не дасть окупантам великого оперативного успіху.

Про це заявив начальник оперативного управління оборони Генштабу Естонії Тармо Кундла, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

"Росія наразі є активнішою стороною в триваючій позиційній війні в Україні та може також захопити деякі дрібні населені пункти, але це не принесе російським військам успіху на оперативному рівні", - йдеться в заяві.

Бої за Авдіївку

За його словами, війська Російської Федерації продовжили наступ по всьому фронту, а також просунулися в населених пунктах поблизу міста Авдіївка, на північ і південь від нього.

"Падіння Авдіївки можливе, але це залежить і від сил України", - сказав він.

Кундла додав, що Україна сама ухвалюватиме рішення про подальший опір або ж відступ з міста, але Авдіївка поки що не оточена.

Можливі успіхи РФ на полі бою

У Генштабі Естонії повідомили, що якщо російським військам вдасться захопити Авдіївку, то це буде тактичною перемогою, яку можна добре піднести громадськості, але вона не дає великого оперативного успіху.

Найближчим часом навряд чи РФ це зробить і навряд чи зможе окупувати великі території в Донецькій області. Кундла вважає, що якщо Україна вирішить покинути Авдіївку, щоб зберегти свої сили, нічого страшного з ними не станеться, оскільки на захід від міста вже підготовлені нові оборонні позиції.

Також він зазначив, що найближчими тижнями російські війська можуть також захопити населений пункт Мар'їнка.

Втрати Росії

За два місяці в Донецькій області загинуло близько 25 тисяч російських солдатів, причому 80% з них - у боях під Авдіївкою.

Великі втрати змусили Росію перекинути в цей регіон підрозділи, які розташовувалися в тилу. За словами полковника, російські підрозділи також намагалися повернути втрачені влітку території в Оріхівському районі на півдні, але безуспішно.

"Це важливо і показує, що вони намагаються компенсувати втрати", - сказав Кундла.

Наступ РФ на Авдіївку

Нагадаємо, росіяни ще з початку жовтня активізували штурми у районі Авдіївки. Вони намагаються оточити місто та взяти його під свій контроль. Ці кілька місяців українські захисники обороняють місто та не дають окупантам здійснити свої плани.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), з початку наступу у жовтні в боях за Авдіївку росіяни втратили понад 13 тисяч солдатів і офіцерів, захопивши лише 11 квадратних кілометрів території.

Як зазначили експерти в коментарі РБК-Україна, Авдіївка може стати фінальним штурмовим акордом РФ, оскільки ворог зазнає там величезних втрат.

На думку експерта Олександра Коваленка, російські окупанти продовжуватимуть активні наступальні дії в районі Авдіївки до президентських виборів у країні-агресорі, адже диктатору Володимиру Путіну потрібні хоч якісь результати на у війні. Потім на цій ділянці фронту може бути оперативна пауза.