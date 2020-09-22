Генсек ООН призвал прекратить огонь во всех мировых конфликтах из-за пандемии

Фото: Антониу Гутерриш (unmultimedia.org)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество добиться прекращения огня во всех вооруженных конфликтах в мире до конца года. На это осталось 100 дней.

Об этом Гутерреш сказал, выступая на сессии Генассамблеи ООН.

Он уже призывал страны прекратить огонь в марте, однако тогда не все услышали этот призыв.

"Когда разразилась пандемия, я призвал к глобальному прекращению огня. Сегодня я призываю международное сообщество приложить новые усилия, чтобы воплотить этот призыв в жизнь к концу этого года. У нас есть ровно 100 дней... Во время пандемии есть только один победитель в конфликте: сам вирус", - сказал генсек ООН.

По словам Гутерреша, его первоначальный призыв поддержали 180 государств-членов, а также религиозные лидеры, региональные партнеры, представители гражданского общества, а также боевики в некоторых странах.

"Настало время для коллективных новых усилий, направленных на достижение мира и примирения. Я призываю активизировать международные усилия - под руководством Совета Безопасности - для достижения глобального прекращения огня к концу этого года. У нас есть 100 дней. Время не ждет. Миру необходимо глобальное прекращение огня, чтобы остановить все "горячие" конфликты", - добавил он.

Напомним, ранее мониторинговая миссия ООН констатировала, что условия перемирия, которые начали действовать на Донбассе с 27 июля, положительно влияют на мирное население.

Отметим, с начала российской агрессии на Донбассе ООН зафиксировала 3367 погибших мирных жителей, среди которых около 150 детей и 37 не идентифицированных взрослых.