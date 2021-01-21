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Генсек ООН отреагировал на первые решения Байдена

Нью-Йорк, Четверг 21 января 2021 02:24
Генсек ООН отреагировал на первые решения Байдена
Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш (unmultimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал решение президента США Джо Байдена вернуть страну в ВОЗ. Также он выразил солидарность с инициативой президента вернуться в климатическое соглашение.

Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь приветствует заявление Соединенных Штатов о возобновлении сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения. Поддержка Всемирной организации здравоохранения абсолютно необходима для мировых усилий по скоординированной борьбе с COVID-19", - говорится в заявлении.

По мнению генсека, настало время работать вместе в духе солидарности, чтобы остановить вирус.

"Вакцины являются важнейшим инструментом в борьбе с COVID-19, и присоединение Соединенных Штатов к механизму COVAX, а также его поддержка ими придаст импульс усилиям по обеспечению равного доступа к вакцинам для всех стран", - отмечается в заявлении.

Напомним, Байден остановил выход США из Всемирной организации здравоохранения.

Байден вернул в страну в Парижское климатическое соглашение. Документ включает в себя отмену президентского разрешения на эксплуатацию для спорного нефтепровода Keystone XL.

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