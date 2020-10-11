Генпрокуратура Киргизии призвала покинувших тюрьмы политиков вернуться обратно

Фото: протесты в Киргизии (twitter.com/kainarkamal)

Генпрокуратура Киргизии считает незаконным освобождение из-под стражи экс-президента страны Алмазбека Атамбаева и его сторонников. В ведомстве потребовали политиков, которые были освобождены из тюрем в ночь с пятого на шестое октября, добровольно вернуться за решетку.

О этом в Facebook сообщает Генпрокуратура Киргизии.

"Нарушая установленный порядок содержания под стражей, отбывания наказания, под угрозой убийств и физической расправы судей, работников администрации органов содержания, воспользовавшись сложившейся ситуацией в ночь с 5 на 6 октября 2020 года, экс-президент и его сторонники незаконно покинули места содержания под стражей и отбывания наказаний", - говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, в связи с этим в различных судебных органах и также следственной группой Военной прокуратуры республики рассматриваются и расследуются уголовные дела, фигурантами которых являются Атамбаев, экс-премьер Киргизии Сапар Исаков, экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов.

Также фигурантами дела стали экс-охранники Атамбаева Дамир Мусакеев и Канат Сагымбаев, экс-советник Атамбаева Фарид Ниязов, бывший вице-премьер Дуйшенбек Зилалиев, экс-депутат Равшан Жээнбеков, экс-премьер Жанторо Сатыбалдиев.

Генпрокуратура предупредила политиков об уголовной ответственности за побег из тюрем и угрозы физической расправы в адрес судей и работников мест лишения свободы, которые высказывались во время освобождения заключенных.

"Генеральная прокуратура требует от всех лиц, незаконно покинувших в ночь с 5 на 6 октября 2020 года места содержания под стражей и отбывания наказаний, явиться в администрации органов и учреждений, исполняющих наказания и принудительные меры уголовно-правового воздействия. В случае неисполнения требований, со стороны правоохранительных органов будут приняты жесткие меры", - отметили в ведомстве.

Напомним, в Киргизии 7 августа 2019 года спецназ штурмовал резиденцию экс-президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Однако штурм был провален. Сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства. Второй штурм был удачным, Атамбаева задержали.

В ходе протестов в ночь на 6 октября демонстранты в Бишкеке освободили экс-президента Киргизии Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности страны. После этого суд в Бишкеке заявил о переводе фигуранта под домашний арест. Таким же образом освобождены и другие бывшие высокопоставленные чиновники Киргизии.

Правоохранители 10 октября задержали бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Он является фигурантом в деле об организации массовых беспорядков в Бишкеке.