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Генерал Тарнавський про бої на півдні: як у боксі, тримаємо суперника на відстані

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Київ, П'ятниця 14 липня 2023 12:51
Генерал Тарнавський про бої на півдні: як у боксі, тримаємо суперника на відстані Фото: бригадний генерал Олександр Тарнавський (кадр з відео)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові під час наступу на півдні тримають ворога на відстані. На великих дистанціях ЗСУ ефективно знищують окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача угруповання військ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського в інтерв'ю CNN.

Генерал порівняв наступальні дії української армії на південних напрямках з боксом.

"Це як у боксі, ми тримаємо суперника на відстані витягнутої руки. Ми не підпускаємо їх близько. Чому? Бо ближній бій - це зовсім інша справа. Отже, на великих дистанціях ми ефективно їх перемагаємо", - сказав Тарнавський.

Бої на півдні України

На початку літа українські Сили оборони посилили наступальні операції у Запорізькій області, а саме на Мелітопольському на Бердянському напрямках. ЗСУ вдалося звільнити декілька населених пунктів.

При цьому українським військовим доводиться проходити через мінні поля та проривати щільну оборону окупантів. Крім того, захисники вражають командні пункти та лінії забезпечення у тилу росіян.

Генерал Олександр Тарнавський визнав, що український контрнаступ розвивається не так швидко, як хотілося, і пояснив, з якими проблемами зіштовхуються ЗСУ.

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