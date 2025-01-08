Генерал США оцінив роботу армії Лівану з розмінування півдня країни

Американський генерал Джаспер Джефферс позитивно оцінив роботу ліванської армії з розмінування. Військові розміновують південні райони Лівану, де точилися бої між армією Ізраїля та угрупованням "Хезболла".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне Командування Збройних сил США (CENTCOM).

Співголова Механізму імплементації припинення бойових дій, американський генерал Джаспер Джефферс і французький бригадний генерал Гійом Пончин 7 січня відвідали штаб п'ятої бригади Збройних сил Лівану на південному заході країни. Він розташований за п'ять кілометрів на північний схід від Накури - одного з двох міст, з яких ізраїльські війська були виведені в рамках угоди про припинення вогню.

Зазначається, що в рамках переходу, що здійснюється за допомогою Механізму, армія Лівану негайно направила війська до цього району для розчищення доріг, видалення несанкціонованих боєприпасів і забезпечення безпеки народу Лівану.

"Джефферс і Пончін оглянули запаси зброї, що підлягають знищенню найближчими днями, які ліванська армія захопила у несанкціонованих збройних угруповань", - йдеться у заяві посольства США в Бейруті.

За словами Джефферса, "Збройні сили Лівану є законним гарантом безпеки країни та продовжують демонструвати, що вони мають здатність, наміри й лідерські якості для забезпечення безпеки і захисту Лівану".

"Вони діють рішуче, швидко і з чітким знанням справи. Сьогодні ми побачили приклад цього на прикладі солдатів 5-ї бригади. Інженерно-саперний корпус, зокрема, сповнений справжніх професіоналів, які щотижня вилучають і знешкоджують сотні боєприпасів, що не розірвалися", - йдеться у заяві Джефферса.

Фото: штаб п'ятої бригади Збройних сил Лівану (x.com/CENTCOM)