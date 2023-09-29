Генерал США Міллі пішов з посади та розкритикував Трампа
Американський генерал Марк Міллі залишив посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Під час своєї останньої промови на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів Міллі натякнув на колишнього президента США Дональда Трампа, назвавши його "диктатором-наслідувачем".
"Ми не присягаємо королю чи королеві, тирану чи диктатору. Ми не присягаємо диктатору-наслідувачу. Ми не присягаємо окремій людині. Ми присягаємо Конституції", - зазначив генерал.
У свою чергу президент США Джо Байден назвав Міллі "непохитним перед обличчям небезпеки" і згадав, як він "одного разу пробіг замінованим мостом, щоб не дати проїхати ним двом бойовим танкам, які евакуювали поранених військовослужбовців".
"Марк, ваше партнерство було для мене безцінним", - додав глава держави.
Міллі передав командування головнокомандувачу ВПС генералу Чарльзу Брауну.
Що передувало
Варто зауважити, що Міллі обійняв посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США у 2019 році.
Його кандидатуру висунув тоді ще президент Дональд Трамп.
Цього тижня колишній американський лідер заявив, що Міллі "заслуговує на страту". Він звинуватив генерала в тому, що той нібито вів переговори з Китаєм "за його спиною".
На такі випади Трампа вже відреагував Байден. Він заявив, що мовчання республіканців у відповідь на цей коментар було "оглушливим".
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