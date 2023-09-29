ua en ru
Пт, 29 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Генерал США Міллі пішов з посади та розкритикував Трампа

Вашингтон, П'ятниця 29 вересня 2023 22:13
UA EN RU
Генерал США Міллі пішов з посади та розкритикував Трампа Фото: генерал США Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Американський генерал Марк Міллі залишив посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час своєї останньої промови на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів Міллі натякнув на колишнього президента США Дональда Трампа, назвавши його "диктатором-наслідувачем".

"Ми не присягаємо королю чи королеві, тирану чи диктатору. Ми не присягаємо диктатору-наслідувачу. Ми не присягаємо окремій людині. Ми присягаємо Конституції", - зазначив генерал.

У свою чергу президент США Джо Байден назвав Міллі "непохитним перед обличчям небезпеки" і згадав, як він "одного разу пробіг замінованим мостом, щоб не дати проїхати ним двом бойовим танкам, які евакуювали поранених військовослужбовців".

"Марк, ваше партнерство було для мене безцінним", - додав глава держави.

Міллі передав командування головнокомандувачу ВПС генералу Чарльзу Брауну.

Що передувало

Варто зауважити, що Міллі обійняв посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США у 2019 році.

Його кандидатуру висунув тоді ще президент Дональд Трамп.

Цього тижня колишній американський лідер заявив, що Міллі "заслуговує на страту". Він звинуватив генерала в тому, що той нібито вів переговори з Китаєм "за його спиною".

На такі випади Трампа вже відреагував Байден. Він заявив, що мовчання республіканців у відповідь на цей коментар було "оглушливим".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Дональд Трамп
NEWS
Звільнення всієї території України. Данілов розкрив "невелику таємницю"
Звільнення всієї території України. Данілов розкрив "невелику таємницю"
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних