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Гендиректор МАГАТЭ посетит Чернобыльскую АЭС на следующей неделе

Новина українською →
Вена, Пятница 22 апреля 2022 20:57
Гендиректор МАГАТЭ посетит Чернобыльскую АЭС на следующей неделе Фото: Рафаэль Мариано Гросси (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси вскоре прибудет с визитом в Украину. Вместе с ним на Чернобыльскую АЭС приедет ряд экспертов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Делегация во главе с Гросси прибудет на следующей неделе на Чернобыльскую АЭС, чтобы активизировать усилия по недопущению опасности ядерной аварии во время войны. Работники МАГАТЭ привезут на станцию ​​новое оборудование и проведут ряд анализов на освободившемся от войск РФ объекте.

"Присутствие МАГАТЭ в Чернобыле будет иметь первостепенное значение в нашей поддержке Украины, поскольку она пытается восстановить регулятивный контроль над АЭС и гарантировать ее безопасную и надежную эксплуатацию", – заявил гендиректор МАГАТЭ.

По словам Гросси, организация планирует посетить и другие ядерные объекты Украины. В марте он уже побывал в Южноукраинской АЭС. Гендиректор международного агентства запланировал встречу с персоналом ЧАЭС, чтобы лично поблагодарить их за мужество во время оккупации.

Напомним, что генсек ООН Гутерриш встретится с Путиным в Москве 26 апреля.

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