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Гендиректор КБ "Южное" умер от COVID-19

Украина, Вторник 24 ноября 2020 12:16
Гендиректор КБ "Южное" умер от COVID-19
Фото: Александр Дегтярев (facebook.com yuzhnoye)
Автор: Юлия Струк

Генеральный директор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев умер от COVID-19. В Офисе президента выразили соболезнования.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Еще одна потеря. Еще одна боль. Сегодня зловещий ковид забрал еще одного украинца - Александра Дегтярева, генерального директора КБ "Южное". Он был из тех, чья жизнь сохраняла для нас большую мечту. Об Украине, которая может. Которая хочет и будет среди первых... Искренние соболезнования семье, близким и Украины", - указано в сообщении.

В ОП подчеркнули, что Дегтярев был одним из самых опытных специалистов украинской аэрокосмической отрасли, и добавили, что Украина обязательно восстановит весь свой потенциал в этой области.

Напомним, ранее стало известно, что новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер от коронавирусной болезни. В мэры Конотопа он баллотировался как самовыдвиженец и набрал 37% голосов.

Как писало РБК-Украина, в конце октября мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от коронавируса. Он лидировал на местных выборах.

Он заболел за три недели до выборов, был госпитализирован в Переяславскую больницу. Еще до оглашения результатов 28 октября у него остановилось сердце.

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