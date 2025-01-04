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Гендиректор Apple планує виділити 1 млн доларів на інавгурацію Трампа

Україна, Субота 04 січня 2025 19:15
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Гендиректор Apple планує виділити 1 млн доларів на інавгурацію Трампа Фото: гендиректор Apple Тім Кук (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Генеральний директор Apple Тім Кук пожертвує мільйон доларів на інавгурацію нового президента США Дональда Трампа. Водночас від компанії пожертв не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Джерела видання зауважили, що це рішення підкреслює тривалі стосунки між Трампом і Куком, які включали численні зустрічі під час першого терміну президента та вечерю в Мар-а-Лаго минулого місяця.

Пожертвування є частиною ширшої тенденції, коли інші генеральні директори та компанії також роблять великі внески на підтримку інавгурації, сподіваючись на побудову мостів з новою адміністрацією.

Кук заявив, що робить внесок в дусі єдності, підкреслюючи важливість цієї американської традиції.

Відомо, що Кук є активним учасником політичних процесів, завжди намагається взаємодіяти з політиками обох партій.

ба більше, гендиректор Apple також неодноразово підкреслював важливість налагодження особистих стосунків із Трампом, розробивши стратегію, за якою кожна зустріч з президентом обмежувалася однією темою. Цей підхід дозволяв ефективно взаємодіяти без втрати фокусу на важливих питаннях.

    Нагадаємо, що в окремому матеріалі РБК-Україна розповіло, де та коли пройде інавгурація Трампа і який вигляд вона матиме.

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