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ГБР возбудило второе уголовное дело против нардепа Семинского

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Киев, Пятница 25 июня 2021 11:17
ГБР возбудило второе уголовное дело против нардепа Семинского Фото: Олег Семинский (facebook.com.Sluganarodu.Seminsky)
Автор: РБК-Украина

Государственное бюро расследований 16 июня возбудило уголовное производство против народного депутата от "Слуги народа" Олега Семинского.

Соответствующий документ имеется в распоряжении РБК-Украина.

Нардепу инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.189 УК Украины, а именно сопровождающееся угрозами требование переписать на себя долю в крупнейшей частной газодобывающей компании "Нефтегаздобыча", которой ранее руководил Семинский, эквивалентную 150 млн долл.

Это второе уголовное производство против Семинского. Первое уголовное дело, возбужденное против нардепа, предполагает совершение уголовного преступления в соответствии с ч.5 ст.191 УК Украины, а именно присвоение части прибыли компании "Нефтегаздобыча" во время пребывания на должности председателя правления компании.

Оба дела расследуются по жалобе экс-нардепа и бывшего министра транспорта Николая Рудьковского. По его словам, Семинский угрожал ему уголовным производствами, требуя переписать долю в компании стоимостью более 150 млн долларов, которая принадлежит семье Рудьковского.

Напомним, ранее были опубликованы записи разговоров, на которых Семинский открыто заявлял свои претензии к акциям компании.

"Вот, я, Олег Валерьевич, принял решение вот такое. Я так подумал: а чем Николай Николаевич круче Семинского Олега? Так, в этой ситуации? И я решил сделать вот так вот. 60/20/20. То есть мы с тобой будем получать доход от компании пополам. Вот. Кстати, у меня есть к тебе деловое предложение очень хорошее - давай доходы из газопровода поделим пополам, которые ты получаешь персонально?" - зафиксировали слова депутата.

Рудьковский в ответ сказал, что деньги не принадлежат Семинскому, и спросил, на каких основаниях основываются претензии. "Ну так мне захотелось", - ответил тот.

Ранее Семинский действительно обвинил Рудьковского, семья которого владеет пакетом акций "Нефтегаздобычи", в организации своего похищения.

Однако, как стало потом известно из записей разговоров Семинского и Андрея Мельника, которого медиа называют "уголовным авторитетом", собеседники планировали координировать показания, чтобы отобрать акции компании у семьи Рудьковского

Как ранее писало РБК-Украина, весной этого года Рудьковский вернулся в Украину, чтобы принять участие в расследовании дела. Во время очной ставки, на которой также присутствовал народный депутат от "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич, последний подтвердил, что во время своего якобы похищения с 2012 по 2015 годы, Олег Семинский находился за границей.

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