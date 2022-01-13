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ГБР уличило в мошенничестве экс-нардепа. Обещал за 17 тысяч долларов "решить вопрос"

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Четверг 13 января 2022 18:12
ГБР уличило в мошенничестве экс-нардепа. Обещал за 17 тысяч долларов "решить вопрос" Фото: ГБР уличило в мошенничестве экс-нардепа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Валерия Полищук

Бывшего народного депутата Украины VIII созыва разоблачили в мошенничестве. Он обманом пытался завладеть 17 тысячами долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как сообщил источник РБК-Украина в ГБР, речь идет о экс-нардепе, члене депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко" Андрее Немировском.

В настоящее время он занимает должность внештатного советника главы Госэкоинспекции.

По предварительной информации, экс-нардеп пообещал гражданину, действовавшему в интересах аграрного предприятия, "решить вопрос" за 17 тысяч долларов, а именно получить положительную оценку влияния на окружающую среду от Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"В ходе первой контролируемой передачи бывший народный депутат получил от потерпевшего 2 тысячи долларов. А 13 января 2022 советника задержали следователи ГБР при получении второй части средств - 15 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Правоохранители предварительно квалифицировали дело как мошенничество, совершенное в крупных размерах (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Сотрудники ГБР проводятся обыски по месту работы и проживания экс-нардепа, а также в помещении субъекта, предоставляющего услуги по оформлению и подаче документов для получения выводов оценки воздействия на окружающую среду.

Также проверяется причастность к преступлению чиновников Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Государственной экологической инспекции.

Фото: ГБР уличило в мошенничестве экс-нардепа (dbr.gov.ua)
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