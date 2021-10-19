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ГБР проверяет причастность структур Медведчука к контрабанде топлива из России в Украину

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Николаев, Вторник 19 октября 2021 16:06
ГБР проверяет причастность структур Медведчука к контрабанде топлива из России в Украину Фото: структуры Медведчука могли завозить в Украину контрабандное топливо из России (dbr.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственное бюро расследований (ГБР) проверяет информацию о причастности структур, связанных с народным депутатом Виктором Медведчуком, к контрабандным поставкам дизельного топлива из РФ в Украину. Нанесенный убыток бюджету страны оценивается в миллионы гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По оперативной информации, в октябре в Николаевский морской порт прибыли два иностранных судна под флагами Панамы и одной из стран ЕС. Согласно документам, суда доставили украинскому обществу с ограниченной ответственностью, которое связывают с Медведчуком, нефтепродукты весом более 60 тысячи тонн.

Как установило следствие, задекларированная поставщиками цена была почти в два раза меньше рыночной. В результате были минимизированы обязательные таможенные платежи на миллионы гривен.

Также следствие установило, что эти суда за последний год заходили в порты России и поставленный товар имеет российское происхождение.

Проведены переосвидетельствования задержанных судов и заявленного к растаможиванию товара. Отобраны образцы топлива, которые направлены на экспертизу для подтверждения заявленного качества и кода украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности.

Фото: структуры Медведчука могли завозить в Украину контрабандное топливо из России (dbr.gov.ua)

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Виктор Медведчук Николаев ГБР
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