ГБР проверяет причастность структур Медведчука к контрабанде топлива из России в Украину
Государственное бюро расследований (ГБР) проверяет информацию о причастности структур, связанных с народным депутатом Виктором Медведчуком, к контрабандным поставкам дизельного топлива из РФ в Украину. Нанесенный убыток бюджету страны оценивается в миллионы гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГБР.
По оперативной информации, в октябре в Николаевский морской порт прибыли два иностранных судна под флагами Панамы и одной из стран ЕС. Согласно документам, суда доставили украинскому обществу с ограниченной ответственностью, которое связывают с Медведчуком, нефтепродукты весом более 60 тысячи тонн.
Как установило следствие, задекларированная поставщиками цена была почти в два раза меньше рыночной. В результате были минимизированы обязательные таможенные платежи на миллионы гривен.
Также следствие установило, что эти суда за последний год заходили в порты России и поставленный товар имеет российское происхождение.
Проведены переосвидетельствования задержанных судов и заявленного к растаможиванию товара. Отобраны образцы топлива, которые направлены на экспертизу для подтверждения заявленного качества и кода украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности.
Фото: структуры Медведчука могли завозить в Украину контрабандное топливо из России (dbr.gov.ua)