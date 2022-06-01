ГБР проведет еще одно расследование по делу Януковича

Экс-президента Украины Виктора Януковича подозревают в подстрекательстве украинских военнослужащих к дезертирству. ГБР начнет расследование по этому делу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР .

По данным правоохранителей, 24 февраля 2014 года Янукович призвал начальника Управления государственной охраны к дезертирству.

"Начальник охраны экс-президента не вернулся к месту службы со служебной командировки с территории Автономной Республики Крым. Вместо этого он с подозреваемым (Януковичем - ред.) выехал за пределы Украины в РФ", - сказано в сообщении ГБР.

При этом в деле фигурируют четыре человека. Помимо Януковича, который подстрекал к дезертирству украинских военнослужащих, подозреваются также сотрудники Управления государственной охраны и еще один человек.