Под ГБР прошла акция с требованием справедливого расследования дела Крутчака

Акция 6 июня (фото: facebook.com/vkrutchak)

На акции требовали расследовать поджег автомобиля

Журналист Василий Крутчак устроил акцию протеста под зданием Государственного бюро расследований (ГБР) с требованием справедливого расследования поджога его автомобиля 22 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facеbook.

Журналист рассказал, что после поджога автомобиля его никто не вызывал в качестве потерпевшего и он не имел представления о том, как проходит расследование.

"И только сегодня после того, как я провел акцию под стенами ГБР, к нам вышла следователь Александра Игнат, и по странному стечению обстоятельств она хотела как раз сегодня пригласить меня на допрос в качестве потерпевшего", - написал Крутчак.

Кроме того, журналист отметил, что по словам Игнат, в материалах дела отсутствует видео с камер наблюдения, на которых видно момент поджога автомобиля.

Напомним, автомобиль Крутчака сожгли 22 февраля. По словам Крутчака, 23 января прокурор Опанасенко угрожал его избить и сжечь машину, если журналист не прекратит писать в социальных сетях о прокуроре и его родственниках.

О поджоге узнали в посольстве США в Украине, а заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент взял под контроль дело о поджоге автомобиля.