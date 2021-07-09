ГБР подозревает КГГА в хищении 150 млн гривен на строительстве Бортнической станции аэрации 

Госбюро расследований (ГБР) проверяет информацию о присвоении должностными лицами КГГА и "Киевводоканала" средств во время строительства первой очереди Бортнической станции аэрации в Киеве и реконструкции коммунальных объектов Киева. Чиновники завысили стоимость проведения работ на 150 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР .

По предварительным данным, чиновники превысили служебное положение и завысили стоимость проведенных работ и материалов. Следователи изучают вероятность вывода этих средств через подконтрольные организации при содействии должностных лиц налоговой.

Кроме того установлено, что "Киевводоканал" в 2020 году после проведения двух тендеров на выполнение строительных работ по реконструкции участка Сырецкого самотечного канализационного коллектора в районе и канализационного коллектора в Оболонском районе города Киева, использовали железобетонные трубы, стоимость и технические показатели которых были значительно ниже, чем заявлены в тендерной документации на веб-сайте "Прозорро".

Во время обысков на предприятиях сотрудники ГБР изъяли документацию, касающуюся выполнения строительных работ по вышеуказанным объектам. Причастные лица устанавливаются.

Начато досудебное расследование по факту злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2.ст.364)

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.