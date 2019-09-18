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ГБР открыло дело о сборе информации в интересах Портнова, - адвокат Порошенко

Новости » Политика    18.09.2019 - 13:44
ГБР открыло дело о сборе информации в интересах Портнова, - адвокат Порошенко
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ГПУ еще 10 сентября направила уголовное производство по заявлению адвоката Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) приняло заявление адвоката пятого президента Украины Петра Порошенко о нарушении следователями ГБР украинского законодательства и действия в интересах заместителя главы АП времен Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань во время брифинга.

"Мне сообщили буквально вчера, что ГПУ еще 10 сентября направила сюда уголовное производство по моему заявлению, касающегося незаконного сбора информации о личности, информации, которая составляет коммерческую и банковскую тайну", - рассказал он.

"Мы видим, что следователи ГБР, вместо того, чтобы действовать в соответствии с законом, в интересах государства, обслуживают определенные Telegram-каналы, собирают информацию о компании, о счетах Петра Порошенко, и все это передается на Telegram-каналы. По этим фактам было зарегистрировано уголовное производство", - отметил он.

ГБР расследует почти 25 тыс. уголовных производств Раде рекомендовали включить проект о ГБР в повестку дня сессии
Новости Украины ГБРПорошенко ПетрПортнов
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