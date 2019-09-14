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"Газпром" сократил прокачку газа по требованию суда ЕС

Новости » Энергетика    14.09.2019 - 13:01
"Газпром" сократил прокачку газа по требованию суда ЕС
Иллюстративное фото (aceqc.com)

Компания снизила объем газа, передаваемого через газопровод Opal

Российский "Газпром" снизил объем газа, передаваемого через газопровод Opal по требованию суда Европейского союза. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что немецкий оператор Opal Gastransport ограничил доступ "Газпрому" к транзитным мощностям своего газопровода согласно решению Европейского суда.

Уточняется, что поставки снизились примерно на 0,6 млн куб./ч. В то же время приблизительно на 0,3 млн куб./ч увеличились транзитные мощности газопровода Nel. Вместе с Opal он принимает российский газ из "Северного потока".

Ограничение вступило в силу 14 сентябр. Оно было введено в соответствии с постановлением Федерального сетевого агентства Германии (ФСА). Документ появился после решения суда 10 сентября об ограничении прокачки российского газа через трубу Opal, которая является сухопутным отводом Nord Stream.

Напомним, ранее суд Европейского союза вынес решение в пользу Польши и национальной нефтегазовой компании PGNiG в споре о доступе российского "Газпрома" к ветке Nord Stream - газопроводу OPAL. Так, суд отменил решение Европейской комиссии, которая предоставила россиянам 100% доступ к этому газопроводу.

Как известно, с 2013 года "Газпром" мог пользоваться 50% мощностей Opal. В 2016 году компания получила разрешение подключиться к 90% мощностей трубопровода, что позволило ей увеличить прокачку по Opal. Обеспечительные меры на использование мощностей газопровода, наложенные по иску польской компании PGNiG, отменили в 2017 году. После этого ФСА разрешило доступ к дополнительным мощностям Opal. Решение суда об ограничении не позволит "Газпрому" отказаться от транзита газа через Украину.

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