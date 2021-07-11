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На газовом заводе в Сирии произошел взрыв

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Дейр-эз-Зор, Воскресенье 11 июля 2021 08:38
На газовом заводе в Сирии произошел взрыв Фото: в Сирии произошел взрыв (Kutluhan Cucel/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

На газоперерабатывающем заводе Conoco в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии произошел взрыв. Там расквартированы американские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сирийское государственное информационное агентство САНА.

На газоперерабатывающем заводе "Коноко" на территории военной базы американских оккупационных сил на востоке страны произошел взрыв, сообщило издание.

Израильское издание The Jerusalem Post, ссылаясь на местный источник новостей Deir Ezzor 24, сообщило, что взрыв мог быть вызван минометным снарядом.

Минобороны США, как сообщают СМИ, в свою очередь заявило, что взрыв стал результатом "непрямой атаки" на американских военных. Жертв, пострадавших и разрушений нет.

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