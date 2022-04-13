Газовое снабжение восстановлено в 1,5 тысяч освобожденных населенных пунктов, - Тимошенко

В освобожденных от российских оккупантов регионах Украины активно продолжается процесс восстановления инфраструктуры и возвращение жителей к полноценной жизни. В частности, уже в 1,5 тысячах населенных пунктов восстановлено газовое снабжение на 90%, а еще более тысячи городов и сел уже имеют электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирило Тимошенко в Telegram .

По словам Тимошенко, сейчас разминированы 168 населенных пунктов из 1,5 тысячи, которые находились под оккупацией, а в более 400 городах и поселках возобновила свою работу Национальная полиция.

"Восстанавливается критическая инфраструктура в освобожденных от российских войск регионах. 1,5 тысячи населенных пунктов уже восстановили газовое обеспечение на 90%, поставки электроэнергии в более тысячи населенных пунктах, водоснабжение и водоотведение на 50%, работа АЗС возобновлена в более 300 населенных пунктах. 640 населенных пунктов уже имеют услуги мобильной связи и интернета", - подчеркнул он.

Также для ликвидации последствий боевых действий из резервного фонда был выделен первый миллиард гривен для освобожденных областей - они пойдут на текущие ремонты, которые планируют завершить в течение следующих полутора месяцев.

"Киевская область получит 400 млн грн, Черниговская область - 250 млн грн, Сумская область - 250 млн грн и Житомирская - 100 млн грн. Средства резервного фонда предназначены на ремонт и замену окон, конструкций крыш и кровель, фасадов домов, восстановление дорог, инженерных сетей и систем, в частности тепла, газа, воды, электроэнергии, уборки разбитой военной и гражданской техники, очистки улиц и придомовых территорий", - рассказал заместитель председателя ОП.

Также Тимошенко отметил, что в "Дию" поступило уже 66 тысяч заявок на восстановление пострадавших домов в результате боевых действий. Сейчас государство работает над первоочередным выделением жилья и предоставления работы временно перемещенным лицам.

"В ближайшее время начинаем строительство жилья, которое будет предоставляться временно перемещенным лицам. Изучаем участки для строительства и мощности в областях с точки зрения наличия необходимых ресурсов и строительных компаний для скорейшей реализации проектов", - подчеркнул он.

Как раньше отмечал Тимошенко, в рамках помощи переселенцам планируется постройка десятков тысяч квартир, а ключи от первых домов уже можно будет получить за несколько месяцев.