ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Газовикам нужно повысить зарплату, - "Харьковгоргаз"

Новости » Энергетика     12.02.2020 - 15:38
Газовикам нужно повысить зарплату, - "Харьковгоргаз"
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Уровень оплаты труда сотрудников остается ниже средней зарплаты в промышленности по области

Новые тарифы на доставку газа позволят АО "Харьковгоргаз" увеличить среднюю зарплату на предприятии на 25%. АО "Харьковгоргаз" продолжать конструктивный диалог с НКРЭКУ, чтобы газовики имели достойную оплату труда. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"На протяжении последних лет средняя заработная плата АО "Харьковгоргаз", предусмотренная в тарифе, составляла 7 295 гривен в месяц. Впрочем, сотрудники компании получали высокую оплату труда. АО "Харьковгоргаз" нашло возможность выплачивать работникам 8 962 гривен в месяц. Это стало возможным благодаря направлению ресурсов на заработные платы из других статей расходов. Ценя своих работников, АО "Харьковгоргаз" решили повысить заработные платы сотрудникам. При этом все они накапливали долги перед своими контрагентами и поставщиками. Таким образом, газораспределительные предприятия продемонстрировали, что собственные сотрудники - это главный приоритет", - говорится в повіодмленні.

В пресс-службе отметили, что новые тарифы на распределение позволят в этом году пересмотреть действующие заработные платы в сторону повышения. С января на АО "Харьковгоргаз" они будут составлять 11 939 гривен в месяц. Но, по словам пресс-службы, это не позволит компании выдерживать конкуренцию за ценные кадры на рынке труда.

"Мы хотим стимулировать и удерживать лучшие кадры за счет достойной оплаты труда. Ведь АО "Харьковгоргаз" является сервисной компанией. И уровень оплаты труда сказывается на качестве обслуживания клиентов, - говорит Елена Гетманова, начальник управления по персоналу АО "Харьковгоргаз". - Поэтому мы будем настаивать, что заработные платы наших работников должны быть не меньше среднюю заработную плату по промышленности в соответствующей области".

Также в пресс-службе добавили, что АО "Харьковгоргаз" продолжает инвестировать в своих сотрудников. "Под брендом РГК уже открыт первый центр обучения и развития, сеть которых впоследствии заработает по всей Украине. Там осуществляется обучение и развитие персонала. Так же продолжается активное сотрудничество с ведущими украинскими бизнес-школами, которые работают с работниками среднего звена и готовят кадровый резерв для всех газораспределительных предприятий", - говорится в сообщении.

"Закарпатгаз": нарушители возместили убытки в размере 6,2 млн гривен "Днепропетровскгаз": жители области сэкономят до 24% на доставке газа
Новости Украины Харьковгаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь