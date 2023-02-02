Газорозподільні компанії РГК спрямували 181 млн гривень на допомогу армії та містам

Газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, спрямували 181 млн гривень на допомогу армії та містам, що постраждали від війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зокрема, для передової газорозподільні компанії впродовж 2022 року придбали та передали понад 327 автомобілів. Кожну автівку відремонтували, заправили та доукомплектували.

Також газовики передали у користування військовим власний автотранспорт. Ця спецтехніка допомагає захисникам облаштовувати інженерні споруди та перевозити вантажі.

"На "військові рейки" з першого дня російського вторгнення перейшли і заводи з виробництва сучасного газового обладнання RGC Production. На них налагодили виробництво десятків тисяч "їжаків", протишинних шипів, захисних екранів для бронемашин, металоконструкцій для облаштування блокпостів і бліндажів. Також для передової та мешканців деокупованих територій виготовлено понад 1000 пічок-буржуйок", - додають в компанії.

Крім того, понад 1500 працівників газорозподільних компаній зараз служать в ЗСУ. Тому газовики опікуються понад 30-ма військовими частинами. Для військових закуповують тепловізори, планшети, оптичні приціли.

Також військовим передали 119 квадрокоптерів, а у грудні 2022 року оператори ГРМ профінансували виробництво українського безпілотника "Тор".

Для цивільного населення у перші дні війни було обладнано 15 гуманітарних хабів та 35 бомбосховищ.

Ще один напрямок - відновлення інфраструктури на деокупованих територіях, а також у містах і селищах, що постраждали від бойових дій. Крім ремонту газових мереж, газорозподільні компанії допомагали відновлювати школи, мости та інші споруди, засклювати будинки.