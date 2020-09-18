Газораспределительные компании уменьшили задолженность перед Оператором ГТС на 24%

Газовая труба (kmu.gov.ua)

Операторы ГРС (газораспределительных сетей), работающие под брендом Региональной газовой компании (РГК), с мая по сентябрь сократили задолженность за услуги балансирования почти на четверть, а три компании полностью рассчитались с Оператором ГТС (газотранспортной системы).

Об этом сообщает пресс-служба РГК.

"Если по состоянию на 1 мая 2020 долги перед Оператором ГТС составляли 420 млн гривен, то на 1 сентября они сократились до 319 млн гривен. Таким образом, удалось уменьшить задолженность на 24%. В то же время, долги за распределение газа не уменьшились, а наоборот, увеличились и на 1 сентября составили 1,25 млрд гривен. Эта сумма почти в 4 раза превышает долг перед Оператором ГТС. А каждая пятая компания вообще не имеет задолженности перед Оператором ГТС Украины", - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 сентября долги клиентов за услуги по распределению газа перед Операторами ГРМ составляют 1,25 млрд гривен. Среди крупнейших должников - предприятия ТКЭ, которые задолжали 860 млн гривен. Также за полученные услуги задолжали бытовые потребители, неплатежи которых составляют 397 млн гривен. В этом году на рост долгов и ухудшение расчетов потребителей повлиял мораторий на применение штрафных санкций к должникам, введенный правительством из-за пандемии коронавируса.

"Операторы ГРМ планируют в дальнейшем рассчитываться с Оператором ГТС и считают, что инициатива введения распределительных счетов со стороны Оператора ГТС является нерыночным механизмом, который приведет к проблемам, аналогичным тем, которые наблюдаются в секторе теплоснабжения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что для предприятий ТКЭ действуют распределительные счета, с которых, согласно алгоритму, средства списываются на погашение долгов прошлых периодов. Однако эта система не способна нормализовать состояние расчетов предприятий, в том числе и перед Оператором ГТС.

"Введение аналогичных нерыночных механизмов в секторе распределения газа лишит Операторов ГРМ возможности приобретать газ для технологических нужд по рыночным контрактам на свободном рынке. И заставит их стать постоянным клиентом Оператора ГТС, оплачивая ему услуги балансировки по цене, превышающей рыночные цены на 20%, что в дальнейшем приведет к увеличению тарифов для конечного потребителя", - говорится в сообщении.