В Гааге неизвестный мужчина ранил ножом двух человек

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В центре Гааги (Нидерланды) на улице Grote Marktstraat, которая является одной из самых оживленных торговых улиц, неизвестный мужчина с ножом напал на двух людей. Злоумышленник нанес им тяжелые ранения.

Об этом сообщает Den Haag FM.

Как сообщается, инцидент произошел около полудня в районе супермаркета Albert Heijn. Сейчас один из пострадавших находится в сознании. Полиция сообщила, что раненых доставили в больницу.

Правоохранители также сообщили, что нападающему удалось убежать. Его ищут.

Также неподалеку от места нападения произошел пожар в одном из магазинов. Пожарные уже потушили огонь. Пока неизвестно, связаны ли эти два инцидента.

Напомним, ранее гражданка Швейцарии напала на двух женщин в торговом центре Manor в Лугано. Прокуратура расценивает произошедшее как "атаку, вероятно с террористическими мотивами".

Кроме того, РБК-Украина писало, что в конце октября в Ницце (Франция) мужчина арабской внешности напал на людей вблизи католической церкви. В результате нападения два человека погибли, еще один человек получил ранения.