Футболістів збірної України внесли в список ухилянтів: що їм загрожуватиме
Міністерство молоді та спорту України оновило перелік українських спортсменів, які вчасно не повернулися з-за кордону. До списку потрапили 304 атлети, зокрема провідні виконавці національної футбольної команди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний вебпортал відомства.
До оновленого переліку "втікачів" внесли нові імена. Усі ці спортсмени виїхали за межі України за спеціальними дозволами міністерства, але не повернулися після завершення встановлених термінів.
Найпомітніші в списку – футболісти. Тут знову опинилися легіонери "синьо-жовтих" із європейських чемпіонатів Анатолій Трубін, Ілля Забарний, Михайло Мудрик і Артем Довбик. До них приєднався вінгер іспанської "Жирони" Віктор Циганков, якого в попередніх версіях переліку "ухилянтів" не було.
З'явився в списку й Олександр Роспутько. Цей вихованець донецького "Шахтаря" загадково зник в бельгійському аеропорту, коли команда U-19 "гірників" поверталася з виїзного поєдинку Юнацької ліги УЄФА. Згодом його батько підтвердив втечу хавбека до Росії.
Як спортсмени виїхали з України та яке покарання їм "світить"
Футбольні зірки та інші атлети виїхали за межі України за спеціальним дозволом і досі не поверталися. Натомість перепустка передбачала повернення після завершення спортивних змагань. Кабінет міністрів дозволив спортсменам виїжджати закордон у травні торік.
Після запровадження військового стану чоловікам від 18 років без спецдозволів виїхати за межі України неможливо. Атлетам дозволили їхати на змагання в інших країнах на 30-денний термін за умови повернення на батьківщину. Порушення цих вимог теоретично змусить атлетів відповідати перед законом на загальних підставах.
До слова, раніше зібрали топ-5 найвпливовіших жінок українського футболу.
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