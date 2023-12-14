Футбол зустрічає блокчейн. WhiteBIT провів криптонавчання для харківського "Металіст 1925"

Команда однієї з найбільших європейських централізованих криптобірж WhiteBIT провела для гравців та тренерського штабу харківського футбольного клубу "Металіст 1925" навчання з основ криптограмотності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Після зміни керівництва цей захід став початком нового етапу стратегічного розвитку клубу, що ґрунтується на високотехнологічних інноваціях.

Криптонавчання зібрало футболістів та тренерський штаб "Металіст 1925", щоб занурити їх у світ криптовалют, історію цифрових активів, технологію блокчейн, а також дослідили зв'язок між футболом та цифровими активами.

Гравці "Металіста 1925" ознайомилися з такими темами, як безпечне зберігання криптовалют, трейдинг та використання цифрової валюти як інвестицій.

"Для мене криптонавчання стало дуже повчальним й, взагалі, такі лекції потрібно й далі проводити для команди. Завдяки WhiteBIT я отримав нові знання, почав розуміти базові процеси. На мою думку, криптовалюта - це абсолютно новий світ, у якому хочеться більше розібратися", - зазначив Дмитро Капінус, правий захисник "Металіст 1925".

Ця ініціатива була частиною більшої стратегії, розробленої Володимиром Носовим, СЕО WhiteBIT, інвестором та новим президентом клубу, який врятував "Металіст 1925" від закриття. Оновлений підхід до управління футбольним клубом включає не лише фінансову підтримку, але і програму розвитку з орієнтацією на бізнес-модель та високотехнологічні, інноваційні рішення у футболі.

Навчання з основ криптограмотності для гравців клубу стало початком зміцнення зв'язків між футболом та новітніми технологіями, підкреслюючи роль криптовалют та блокчейну в різних аспектах життя, включно з професійним спортом.

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ цифрових активів та 10+ державних валют.

WhiteBIT разом із Міністерством цифрової трансформації створили "Освітній проєкт з криптограмотності та блокчейну" на порталі Дія.Освіта.

Також компанія є партнером збірної команди України з футболу, футбольних клубів "Барселона" та «Трабзонспор», Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT.