"Фундація Течія" допомогла укомплектувати снайпера з Бучі

Снайпер Володимир Вакуленко повернуся на фронт після важкого поранення під Бахмутом, операції та відновлення. До чергових завдань військовий приступить з новою гвинтівкою, біноклем та тепловізійним прицілом, який придбала ГО "Фундація Течія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт фундації.

Під час виконання бойового завдання під Бахмутом у січні 2023 року Володимир отримав поранення від ворожого фугасу. Перше, що він попросив у друзів під час дзвінка з лікарні - допомогти купити зброю та спорядження взамін втрачених.

Невдовзі друзі Володимира зібрали близько мільйона гривень. За ці кошти купили нову гвинтівку, авто та інші корисні речі. А до фундації звернулися з проханням придбати спеціальний снайперський тепловізор.

"Наша команда спрацювала дуже швидко, і буквально за кілька днів тепловізор був у Володимира. Тепер він зможе без проблем працювати у будь-який час доби", - розповів Олег Крот, керівний партнер холдингу TECHIIA та директор фундації.

Також, допоки Володимир Вакуленко відновлювався від травми, президент України Володимир Зеленський нагородив його орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ГО "Фундація Течія" придбала для Сил оборони України оптики та тепловізійного обладнання на $5,28 млн. Детальний звіт про допомогу від організації протягом першого року великої війни можна прочитати за посиланням.