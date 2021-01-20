ФРГ предоставит более 36 млн евро на инфраструктуру в прифронтовых регионах Украины

Фото: евро (freepik)

Германия предоставит Украине более 36 млн евро на развитие социальной инфраструктуры в регионах, наиболее пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ. Такие соглашения с Кредитным учреждением для восстановления (KfW) сегодня правительство уполномочило подписать вице-премьер-министра Алексея Резникова.

Об этом сообщает правительственный портал.

Речь идет о новом проекте "Содействие развитию социальной инфраструктуры" стоимостью 13,1 миллиона евро.

Он предусматривает энергоэффективную модернизацию учреждений медпомощи, закупку современного базового медицинского оборудования и оборудования для амбулаторной диагностики и лечения болезни COVID-19 и ее последствий на территории Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей, а также на контролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей.

Также предусмотрено подписание дополнительных соглашений стоимостью 23,4 миллиона евро.

Из них 9 миллионов предусмотрели на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц (13 объектов) и улучшение инфраструктуры (6 школ и 7 детских садов) в общинах, которые принимают переселенцев:

в Днепропетровской области: Кривой Рог, Первомайск;

в Донецкой области: Мариуполь

в Запорожской области: Мелитополь, Ланцевое, Гуляйполе;

в Луганской области: Северодонецк, Новоайдар, Кременная;

в Харьковской области: Изюм, Чугуев.

Второй грант в размере 14,45 миллиона евро направят на улучшение условий оказания медпомощи.

"Закупка нового оборудования и энергоэффективное обновление больниц коснется не менее 40 объектов в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях, а также на подконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей", - указано в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в рамках телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал помочь с поставками вакцины от коронавируса в нашу страну. Также он пригласил немецкого лидера в Украину.