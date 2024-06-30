У Франції почалися дострокові вибори, де можуть перемогти ультраправі
У Франції у неділю, 30 червня, стартували дострокові парламентські вибори. За останніми опитуваннями, перемогу можуть здобути ультраправі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFI.
Виборчі дільниці у Франції відкрилися о 8:00 за місцевим часом, але на не материковій частині Франції перший тур виборів розпочався ще вчора. Другий тур відбудеться 7 липня.
Перші екзитполи будуть опубліковані після 20:00. Прогнозується висока явка.
Французькі виборці обиратимуть 577 членів Національної асамблеї (нижня палата парламенту). У країні діє мажоритарна виборча система, згідно з якою кандидат перемагає лише в разі отримання абсолютної більшості голосів.
Якщо цього не відбувається, проходить другий тур. У ньому беруть участь усі кандидати, які в першому турі отримали голоси щонайменше 12,5% голосів.
За даними соцопитувань, перемогу може отримати ультраправа партія "Національне об'єднання", лідеркою якої є Марін Ле Пен. Партійний список очолює Жордан Барделла, який, ймовірно, може стати новим прем'єр-міністром Франції.
Партії президента Еммануеля Макрона пророкують третє місце. Як пишуть ЗМІ, у випадку перемоги Ле Пен у Франції вперше з часів Другої світової війни буде сформовано ультраправий уряд.
Нагадаємо, па початку червня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів (нижньої палати французького парламенту). Це сталося на тлі поразки його партії "Відродження" на виборах до Європейського парламенту.
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