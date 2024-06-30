У Франції почалися дострокові вибори, де можуть перемогти ультраправі

У Франції у неділю, 30 червня, стартували дострокові парламентські вибори. За останніми опитуваннями, перемогу можуть здобути ультраправі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFI .

Виборчі дільниці у Франції відкрилися о 8:00 за місцевим часом, але на не материковій частині Франції перший тур виборів розпочався ще вчора. Другий тур відбудеться 7 липня.

Перші екзитполи будуть опубліковані після 20:00. Прогнозується висока явка.

Французькі виборці обиратимуть 577 членів Національної асамблеї (нижня палата парламенту). У країні діє мажоритарна виборча система, згідно з якою кандидат перемагає лише в разі отримання абсолютної більшості голосів.

Якщо цього не відбувається, проходить другий тур. У ньому беруть участь усі кандидати, які в першому турі отримали голоси щонайменше 12,5% голосів.

За даними соцопитувань, перемогу може отримати ультраправа партія "Національне об'єднання", лідеркою якої є Марін Ле Пен. Партійний список очолює Жордан Барделла, який, ймовірно, може стати новим прем'єр-міністром Франції.

Партії президента Еммануеля Макрона пророкують третє місце. Як пишуть ЗМІ, у випадку перемоги Ле Пен у Франції вперше з часів Другої світової війни буде сформовано ультраправий уряд.