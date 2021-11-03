Франция возвращает масочный режим в школах

Во Франции решили вернуть обязательный масочный режим в школах. Ограничения будут вводить в департаментах, где превышен уровень заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание Le Figaro .

Новое правило начнет действовать уже со следующего понедельника, 8 ноября. Масочный режим вернут в более 30 департаментах Франции.

"Со следующей недели, с начала учебного года, в департаментах, где уровень заболеваемости стабилизировался выше 50 случаев на 100 тысяч жителей, маска снова станет обязательной для детей в школах. Это затронет 39 департаментов в следующий понедельник", - заявил пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь.

Масочный режим в школах был отменен еще до начала каникул. Однако рост заболеваемости коронавирусом вынудил правительство вернуть ограничения.

"Как только мы можем смягчить карантин, мы это сделаем. Очевидно, что этот принцип действует в обе стороны. И как только ситуация ухудшится, к сожалению, мы будем вынуждены активировать новые ограничения", - подчеркнул представитель правительства.