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Франція вдруге поспіль тріумфувала в Різдвяній гонці з біатлону, Україна замкнула топ-5

Гельзенкірхен, Четвер 28 грудня 2023 20:48
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Франція вдруге поспіль тріумфувала в Різдвяній гонці з біатлону, Україна замкнула топ-5 Фото: Юлія Джима гідно виступила в біатлонному шоу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Французька пара біатлоністів Жулія Сімон і Фаб'єн Клод упевнено виграли виставкову Різдвяну гонку-2023 у німецькому Гельзенкірхені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Цьогорічне біатлонне шоу традиційно складалося з двох етапів. Спершу національні дуети змагалися в масовому старті, а потім – у гонці переслідування. За нагороди боролися 10 команд.

Україна заявила на Різдвяну гонку досвідчених біатлоністів Юлія Джиму та Дмитра Підручного. На першому відрізку перегонів вони зуміли фінішувати на 4-й сходинці. Однак, у пасьюті нав'язати боротьбу за медалі не змогли та завершили шоу на 5-й позиції.

У гонці переслідування українську команду підвела стрільба. Зокрема, Підручний заробив 4 штрафних кола за підсумками двох вогневих рубежів. Утім, дует українців зумів оговтатися після такого падіння і відіграв кілька позицій на останніх колах дистанції.

Натомість французи легко перемогли в обох видах програми. Зокрема, в гонці переслідування Сімон і Клод "привезли" норвезькій команді в складі Інгрід Таннреволд і Стурли Легрейда майже хвилину відставання. У боротьбі за "бронзу" словенець Яков Фак обійшов німця Романа Реєса.

Результати Різдвяної гонки-2023:

  1. Франція
  2. Норвегія (+57,5)
  3. Словенія (1:08,2)

...5. Україна (1:30,5)

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