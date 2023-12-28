Франція вдруге поспіль тріумфувала в Різдвяній гонці з біатлону, Україна замкнула топ-5
Французька пара біатлоністів Жулія Сімон і Фаб'єн Клод упевнено виграли виставкову Різдвяну гонку-2023 у німецькому Гельзенкірхені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.
Цьогорічне біатлонне шоу традиційно складалося з двох етапів. Спершу національні дуети змагалися в масовому старті, а потім – у гонці переслідування. За нагороди боролися 10 команд.
Україна заявила на Різдвяну гонку досвідчених біатлоністів Юлія Джиму та Дмитра Підручного. На першому відрізку перегонів вони зуміли фінішувати на 4-й сходинці. Однак, у пасьюті нав'язати боротьбу за медалі не змогли та завершили шоу на 5-й позиції.
У гонці переслідування українську команду підвела стрільба. Зокрема, Підручний заробив 4 штрафних кола за підсумками двох вогневих рубежів. Утім, дует українців зумів оговтатися після такого падіння і відіграв кілька позицій на останніх колах дистанції.
Натомість французи легко перемогли в обох видах програми. Зокрема, в гонці переслідування Сімон і Клод "привезли" норвезькій команді в складі Інгрід Таннреволд і Стурли Легрейда майже хвилину відставання. У боротьбі за "бронзу" словенець Яков Фак обійшов німця Романа Реєса.
Результати Різдвяної гонки-2023:
- Франція
- Норвегія (+57,5)
- Словенія (1:08,2)
...5. Україна (1:30,5)
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