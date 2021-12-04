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Франция работает со странами ЕС над открытием совместной миссии в Афганистане, - Макрон

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Суббота 04 декабря 2021 10:46
Франция работает со странами ЕС над открытием совместной миссии в Афганистане, - Макрон Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что несколько европейских стран работают над открытием совместной дипломатической миссии в Афганистане. Это не будет означать политическое признание или политический диалог с Талибаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Западные страны пытаются решить, как взаимодействовать с талибами после того, как они молниеносно захватили Афганистан в августе, когда силы под командованием США завершали свой уход.

Соединенные Штаты и другие западные страны закрыли свои посольства и отозвали своих дипломатов, когда талибы захватили Кабул, после чего боевики создали временное правительство, высшие члены которого находятся под санкциями США и ООН.

"Мы думаем об организации с несколькими европейскими странами общего представительства, которое позволило бы присутствовать нашим послам", - сказал Макрон репортерам в Дохе перед поездкой в Джидду в Саудовской Аравии.

Соединенные Штаты, европейские страны и другие страны неохотно признают официально Талибан, обвиняя их в отказе от взятых на себя политических и этнических обязательств и защите прав женщин и меньшинств.

Макрон подчеркнул, что открытие представительства не будет означать политическое признание или политический диалог с Талибаном.

В заявлении, сделанном после переговоров с талибами неделю назад, Европейский союз предложил открыть миссию в ближайшее время.

"Делегация ЕС подчеркнула, что возможность установления минимального присутствия на территории Кабула, которое не повлечет за собой признания, будет напрямую зависеть от ситуации в области безопасности, а также от эффективных решений властей де-факто, позволяющих ЕС обеспечить адекватную защиту персонала и помещений ", - говорится в сообщении.

Франция отдельно объявила в пятницу, что с помощью Катара она провела миссию по эвакуации из Афганистана, вывезя из страны более 300 человек, в основном афганцев.

Напомним, Организация Объединенных Наций призвала к принятию срочных мер по поддержке банков Афганистана. Рост числа людей, неспособных выплатить кредиты, сокращение депозитов и нехватка наличной ликвидности могут привести к краху финансовой системы в ближайшие месяцы.

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