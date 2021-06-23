Франция победит Португалию и выиграет группу, - букмекеры

Франция отлично стартовала на Евро-2020, обыграв в Мюнхене Германию 1:0. Но в Будапеште действующие чемпионы мира сыграли хуже и не смогли обыграть сборную Венгрии, пропустив первыми и вырвав только ничью 1:1.

Португалия начала турнир куда более контрастно. Действующие чемпионы Европы в концовке разгромили Венгрию 3:0, а в следующем матче крупно проиграли Германии - 2:4.

Букмекеры считают Францию фаворитом пары, но не с существенным перевесом. На победу Франции Favbet дает коэффициент 2,4, на ничью - 3,3, а на успех Португалии - 3,2.

Матч Португалия - Франция начнется в 22:00. Его трансляция пройдет на телеканале "Украина". Также матч можно посмотреть на oll.tv при партнерстве Favbet.