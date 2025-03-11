Франція не підтримує демілітаризацію української армії, - Лекорню

У Парижі розпочався форум з оборони, де обговорюють підтримку України та зміцнення європейської безпеки. Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню відмовився від ідеї демілітаризації української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Себастьєн Лекорню відкрив подію, підкресливши важливість обговорення ролі Європи та Заходу у підтримці України в контексті мирної угоди з Росією.

Лекорню зазначив, що Європа вступає у "новий період" своєї історії, що істотно відрізняється від епохи холодної війни та "періоду дивідендів миру", коли багато глобальних держав боролися за вплив.

Міністр звернув увагу на важливість посиленої координації між НАТО та країнами Заходу для захисту східного флангу, особливо якщо в майбутньому зменшиться військова присутність окремих держав у регіоні.

Стосовно України, Лекорню наголосив на необхідності ретельного планування для підтримки потенційного припинення вогню, зазначивши, що Росія має сумнівну репутацію у виконанні подібних угод.

Водночас, французький міністр підкреслив, що Франція не підтримує ідею демілітаризації української армії, вважаючи її критично важливою для майбутньої архітектури безпеки Європи.