Во Франции прошли очередные протесты против санитарных пропусков: есть задержанные
Во Франции прошла пятая акция протеста против санитарных пропусков. На улицы французских городов вышли около 215 тысячи человек. Есть задержанные и пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
По данным МВД Франции, в Париже на акцию вышли 13,9 тысячи человек. В ходе манифестации было задержано 11 участников, один полицейский получил легкие травмы.
В столице Франции одновременно проходили три акции протеста. Одно из шествий стартовало из 12-го округа Порт Доре к площади Клише. Участников этой манифестации сопровождали многочисленные полицейские.
На протест в Тулоне вышло 22 тысячи человек, в Ницце - 6 тысяч, в Монпелье - 7,5 тысячи.
Агрессивно себя повели участники протестов в Лионе. Полиция применила слезоточивый газ.
Напомним, с 9 августа во Франции действуют обязательные санитарные пропуска для посещения общественных мест.
Отметим, их введение вызвало в стране масштабные протесты, в ходе которых есть пострадавшие и арестованные