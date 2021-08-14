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Во Франции прошли очередные протесты против санитарных пропусков: есть задержанные

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Париж, Суббота 14 августа 2021 22:50
Во Франции прошли очередные протесты против санитарных пропусков: есть задержанные Фото: протесты против санитарных пропусков собрали во Франции 215 тысяч человек (twitter.com/Cocktail30)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Во Франции прошла пятая акция протеста против санитарных пропусков. На улицы французских городов вышли около 215 тысячи человек. Есть задержанные и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

По данным МВД Франции, в Париже на акцию вышли 13,9 тысячи человек. В ходе манифестации было задержано 11 участников, один полицейский получил легкие травмы.

В столице Франции одновременно проходили три акции протеста. Одно из шествий стартовало из 12-го округа Порт Доре к площади Клише. Участников этой манифестации сопровождали многочисленные полицейские.

На протест в Тулоне вышло 22 тысячи человек, в Ницце - 6 тысяч, в Монпелье - 7,5 тысячи.

Агрессивно себя повели участники протестов в Лионе. Полиция применила слезоточивый газ.

Напомним, с 9 августа во Франции действуют обязательные санитарные пропуска для посещения общественных мест.

Отметим, их введение вызвало в стране масштабные протесты, в ходе которых есть пострадавшие и арестованные

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